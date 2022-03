Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger unterwegs, die Polizei warnt und sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Bereits am Freitag, 4. März, warnte die Nordthüringer Polizei vor vermeintlichen Spendensammlern im Stadtgebiet von Nordhausen. Nach Auswertung der vorliegenden Anzeigen ähneln sich die Tatabläufe. Hiernach klingelte ein bislang unbekannter Mann bei überwiegend älteren Menschen und verschaffte sich, unter dem Vorwand Spenden zu sammeln, Zutritt in die Wohnungen. Der Täter verhielt sich sehr aufdringlich und bat immer wieder um heißes Wasser für einen Tee. Den Teebeutel hatte er bei sich. Trotz mehrfachen Aufforderns verließ er nur zögerlich die Wohnungen. Nachdem er gegangen war, fehlten in mehreren Fällen Bargeld oder die Geldbörse. Der Unbekannte erbeutete auf diese Art und Weise mehrere hundert Euro. Der Täter soll ca. 1.65 bis 1.70 m groß und ca. 45 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit einer braunen Applikation auf dem Rücken. Seine Haut war gebräunt und er trug Bart. Er wirkte südosteuropäisch. Der Unbekannte war zwischen 2. und 4. März in der Gegend um die Töpferstraße und Lindenstraße unterwegs. Am heutigen Dienstag gab es einen ähnlichen Vorfall Auf dem Sand. Hier spendete eine ältere Dame. Die Polizei weist nochmals daraufhin, keinen fremden Personen die Wohnungstüren zu öffnen oder Fremde in die Wohnung zu lassen. Wer spenden möchte, sollte hierfür die offiziellen Institutionen nutzen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell