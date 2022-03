Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unberechtigt auf Baustelle

Ebeleben (ots)

In der Nacht zu Dienstag beschädigten Unbekannte das Vorhängeschloss an einem Bauzaun am Försterplatz. Der oder die Täter betraten so die Baustelle und beschädigten einen Bauwagen. Gestohlen haben die Täter von der Baustelle offensichtlich nichts. Sie nahmen lediglich das beschädigte Schloss samt Kette mit.

