Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schieferplatten gestohlen

Marth (ots)

Zwischen Freitag, 25. und Montag 28. Februar stahlen Unbekannte in der Bergstraße vor dem Gemeindehaus von einer Palette 45 Quadratmeter Schieferplatten. Am Gemeindehaus finden derzeit Bauarbeiten statt. Der Abtransport der Platten muss einige Zeit in Anspruch genommen haben. So sucht die Polizei in Heiligenstadt nach möglichen Zeugen, denen am besagten Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

