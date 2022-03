LPI-NDH: Auto weggerollt

Worbis, Silberhausen (ots) - Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer zogen Polizisten am Dienstagabend im Eichsfeld aus dem Verkehr. Gegen 23.50 Uhr kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Mann in seinem VW Sharan in der Elisabethstraße. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen 20 Uhr wurde in Silberhausen ein 41-Jähriger in seinem Golf gestoppt. Hier ergab ein Test vor Ort über ...

