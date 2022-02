Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Reihenhaus, Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag, zwischen 6.25 und 16.10 Uhr, sollen sich Unbekannte Zutritt in ein Reihenhaus in der Schillerstraße verschafft haben. Als die Bewohner in das Haus zurückkehrten, war die Eingangstür nicht verschlossen und stand offen. Im Haus fanden sich jedoch keine Einbruchsspuren, auch gestohlen wurde nichts. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im genannten Zeitraum fremde Personen oder Fahrzeuge in der Schillerstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, entgegen.

