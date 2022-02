Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heckscheibe eingeschlagen

Mühlhausen (ots)

Unbekannte zerstörten mit einem Stein am Donnerstag zwischen 15.30 und 16.40 Uhr an einem Kia Rio die Heckscheibe. Der Besitzer entdeckte nach seiner Rückkehr zu einem in der Hollenbacher Landstraße geparkten Fahrzeug den Schaden. Der Stein lag noch im Auto. Der oder die Täter stahlen einen weißen Stoffbeutel mit Lebensmitteln. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell