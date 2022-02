Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Elektrofahrrad aus Schuppen gestohlen

Mühlhausen (ots)

Ein grünes Elektrofahrrad der Marke Leader Fox, Modell Latona, erbeutete ein Unbekannter bei einem Einbruch in einen Schuppen in der Thomas-Müntzer-Straße. In der Nacht zu Donnerstag, gegen 1.15 Uhr, betrat der Täter das Gartengrundstück. Dort zerstörte er die Überwachungskameras und brach den Schuppen auf. Durch die beschädigte Kamera wurde der Gartenbesitzer über ein Signal auf den Einbruch aufmerksam und schaute im Garten nach. Der Täter konnte unerkannt mit dem E-Bike entkommen. Der entstandene Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

