Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken Schaden verursacht

Rotheshütte (ots)

An der Bundesstraße 4, zwischen Rotheshütte und Netzkater, beschädigte am Mittwochnachmittag ein Autofahrer mit seinem Citroen Berlingo ca. 50 Meter Schutzplanke. Der 42-Jährige war, gegen 15.20 Uhr, in einer Kurve von der Straße abgekommen. Ein Alkoholtest am Unfallort ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Fahrer musste mit zur Blutentnahme, seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell