Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, entdeckte eine Autofahrerin, dass ihr geparkter Audi A3 beschädigt wurde. Das Auto stand seit dem 2. Januar auf einem Privatparkplatz in der Karl-Marx-Straße. Offensichtlich stieß ein anderes Fahrzeug beim Ausparken oder Einparken gegen den Audi. Der entstandene Schaden an der vorderen Stoßstange wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

