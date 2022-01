Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen, die Polizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, 30. Dezember, klauten Unbekannte zwischen 14 und 18.30 Uhr, in der Wilhelmstraße ein Fahrrad. Das Rad stand ungesichert an einen Baum gelehnt. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Damenrad der Marke Hoperider, Typ 6.1 in schwarz und mit anthrazit, orangefarbenen Applikationen. Am Rad war ein Gepäckträger, an dem ein schwarzer Korb befestigt ist, angebracht. Die Beleuchtung ist fest verbaut. Wer Hinweise zum Diebstahl, insbesondere zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

