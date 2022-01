Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Holzfirma

Niederorschel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte durch Einschlagen einer Fensterscheibe in die Lagerhalle einer Firma für Holzbedarf in der Breitenworbiser Straße. Aus einem Büro stahlen sie eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

