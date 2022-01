Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit in Spielothek eskaliert

Mühlhausen (ots)

Wegen einer Playstation gerieten am Mittwochabend ein 44-jähriger Mann und der Inhaber einer Spielothek in der Thomas-Müntzer-Straße in Streit. Hierbei soll der Täter mit dem Anzünden der Spielothek gedroht haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizisten beschädigte er das Auto des Spielothekenbesitzers und ein Glasbaustein im Gebäude. Der Täter war so in Rage, dass er auch die Polizisten beleidigte und beschimpfte. Der psychisch labile Täter wurde einem Arzt vorgestellt, konnte aber noch am Abend in seine Wohnung zurückkehren.

