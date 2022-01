Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß mit Radfahrer

Mühlhausen (ots)

Ein 86-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Görmar, in der Sondershäuser Landstraße leicht verletzt. Gegen 15 Uhr wollte ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Focus von der Sondershäuser Landstraße nach links in die Straße Vor der Gartenstraße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Radler, der den Radweg befuhr. Der Rentner stürzte und musste am Unfallort medizinisch versorgt werden.

