Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatzgeschehen in Nordthüringen

Bad Langensalza,Greußen, Mühlhausen (ots)

In Bad Langensalza trafen sich am Sonntag,um 16 Uhr, ca. 250 Menschen an der Stadtkirche zu einer angemeldeten Versammlung unter dem Motto Freiheit statt Spaltung. Zeitgleich versammelten sich bis zu 14 Teilnehmer zu einer angemeldeten Gegenversammlung zum Thema Für eine solidarische Gesellschaft. Beide Versammlungen waren nach einer knappen Stunde beendet und verliefen störungsfrei. In Greußen versammelten sich gegen 18 Uhr knapp 50 Menschen in der Stadt. Nach dem die Polizei sie auf die aktuelle Rechtslage hingewiesen hatte, löste sich die Menschenmenge auf. Von neun Personen, die den Innenstadtbereich nicht verließen, wurde die Identität festgestellt. Im Anschluss erhielten sie einen Platzverweis. Gegen 18.30 Uhr trafen sich in Mühlhausen am Untermarkt ca. 40 Personen zu einer nicht angemeldeten Ansammlung. Nach der Lautsprecherdurchsage der Polizei mussten 40 Identitätsfeststellungen durchgeführt werden, da die Menschen weiter auf dem Untermarkt verharrten.Zwei Teilnehmer widersetzten sich der Maßnahme, wobei ein Tatverdächtiger und ein Polizeibeamter verletzt wurden. Gegen die beiden Teilnehmer wurde eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Kurz nach 20 Uhr waren die Maßnahmen abgeschlossen. Die Einsätze wurden von der Landespolizeiinspektion Nordhausen aus geführt. Für Rückfragen ist die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen ab Montag 6.30 Uhr erreichbar.

