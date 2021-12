Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seniorin gestürzt

Wingerode (ots)

Eine 80-jährige Seniorin musste am Montagmorgen, nach einem Unfall in Wingerode, ins Krankenhaus gebracht werden. Sie schob gegen 8.15 Uhr ihr Rad in die Kirchstraße. Auf der Brücke stürzte die Frau und fiel mit dem Hinterkopf auf das Pflaster.

