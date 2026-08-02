LPI-J: Gefährliche Körperverletzung bei XXL-Mallorca-Party
Apolda (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:10 Uhr während einer Veranstaltung im Rahmen des Waldfestes Pfiffelbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auf eine zunächst verbale Auseinandersetzung folgte ein Schlag mit einem Bierkrug aus Glas seitens des Beschuldigten auf den Kopf des Geschädigten. Dieser erlitt leichte Verletzungen in Form kleiner Platzwunden am Hinterkopf und wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Apolda gebracht.
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