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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei kontrolliert Anreise zu Rockerclub-Veranstaltung in Nohra

Weimar (ots)

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Rockerclubs "Underdogs MC Weimar" führte die Kriminalpolizeiinspektion Jena am Samstag mit Unterstützung einer Einsatzeinheit aus Jena polizeiliche Kontrollmaßnahmen an zwei Zufahrten zum Veranstaltungsgelände in Nohra durch.

Die Kontrollmaßnahmen erfolgten auf Grundlage des § 14 Thüringer Polizeiaufgabengesetz (ThürPAG). Hierzu richtete die Polizei an beiden Zufahrten Kontrollstellen mit Verkehrstrichtern ein und überprüfte Personen sowie Fahrzeuge mit Bezug zur Veranstaltung.

Im Rahmen des Einsatzes wurden etwas mehr als 80 Personen mit Bezug zur Feierlichkeit kontrolliert. Die Polizei stellte dabei zwei Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften fest. Der Polizeieinsatz endete gegen 21:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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