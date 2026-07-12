LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots) - Ein glückliches Händchen mit Tieren Noch am Dienstagabend bewies ein Polizeibeamter der PI Saale-Holzland, dass er den ausgebüxten Ziegenbock in Kahla einfangen und dem Tierschutzverein übergeben konnte. Bereits Samstagvormittag wartete der nächste tierische Einsatz auf den gleichen Beamten. Hier waren in St.Gangloff sechs Pferde von der Koppel entwichen und liefen durch die Ortschaft. Schnell fand der ...

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