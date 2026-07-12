LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Beim Sturz mit dem Motorrad leicht verletzt
Auf der kurvenreichen Strecke zwischen Wolfersdorf und Neustadt an der Orla (Landstraße 1077) stürztte am Samstagabend eine 24jährige Kradfahrerin. Die junge Frau verlor eingangs einer Linkskurve die Kontolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Das Motorrad schleuderte mehrfach gegen die Leitplanke, wodurch diese und das Krad beschädigt wurden. Die Fahrerin erlitt Glücklicherweise nur Prellungen.
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