LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Zwei Motorradfahren bei Kollision schwer verletzt
Freitagabend befuhr ein 28jähriger Kradfahrer die Landstraße von Schöngleina kommend in Richtung Bad Klosterlausnitz. Am Abzweig Albersdorf beabsichtigte dieser nach links abzubiegen, als ein sich von hinten annähernder 28jähriger Kradfahrer einen vorrausfahrenden Pkw und den Abbieger überholen wollte. Hierbei kam es zur Kollision beider Kradfahrer, welche schwer verletzt wurden. Die verletzten Kradfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verlegt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen, hierbei kam ein Sachverständiger zum Einsatz.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell