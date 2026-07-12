PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Zwei Motorradfahren bei Kollision schwer verletzt

Freitagabend befuhr ein 28jähriger Kradfahrer die Landstraße von Schöngleina kommend in Richtung Bad Klosterlausnitz. Am Abzweig Albersdorf beabsichtigte dieser nach links abzubiegen, als ein sich von hinten annähernder 28jähriger Kradfahrer einen vorrausfahrenden Pkw und den Abbieger überholen wollte. Hierbei kam es zur Kollision beider Kradfahrer, welche schwer verletzt wurden. Die verletzten Kradfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verlegt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen, hierbei kam ein Sachverständiger zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 07:54

    LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

    Jena (ots) - Ein glückliches Händchen mit Tieren Noch am Dienstagabend bewies ein Polizeibeamter der PI Saale-Holzland, dass er den ausgebüxten Ziegenbock in Kahla einfangen und dem Tierschutzverein übergeben konnte. Bereits Samstagvormittag wartete der nächste tierische Einsatz auf den gleichen Beamten. Hier waren in St.Gangloff sechs Pferde von der Koppel entwichen und liefen durch die Ortschaft. Schnell fand der ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:28

    LPI-J: Drogen beschlagnahmt

    Apolda (ots) - Im Rahmen einer Personenkontrolle am Donnerstagabend fanden Polizeibeamte bei einem 36-jährigen Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel auf. Die Substanz wurde in einer Kaugummiverpackung im Rucksack des 36-Jährigen aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich hierbei um "Speed". Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:27

    LPI-J: PKW gerät in Gegenverkehr - hoher Sachschaden

    Apolda (ots) - Am gestrigen Donnerstag, gegen 14:15 Uhr kam eine 61-jährige Ford-Fahrerin in der Adolf-Aber-Straße in Apolda von der Straße ab und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie mit einem Mercedes zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Ihr Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren