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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: PKW gerät in Gegenverkehr - hoher Sachschaden

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 14:15 Uhr kam eine 61-jährige Ford-Fahrerin in der Adolf-Aber-Straße in Apolda von der Straße ab und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie mit einem Mercedes zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Ihr Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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