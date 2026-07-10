LPI-J: PKW gerät in Gegenverkehr - hoher Sachschaden

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Ein vermeintlicher Autodiebstahl hat die Polizei am Donnerstagabend in Bad Berka beschäftigt. Ein Mann hatte seinen Pkw bereits vor einigen Tagen am Bahnhof abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war das Auto auf den ersten Blick verschwunden. Da beide Fahrzeugschlüssel vorhanden waren, kein Abschleppvorgang vorlag und auch sonst nichts auf eine unbefugte Nutzung hindeutete, liefen bereits umfangreiche Überprüfungen an. Doch ...

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