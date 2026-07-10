LPI-J: PKW gerät in Gegenverkehr - hoher Sachschaden
Apolda (ots)
Am gestrigen Donnerstag, gegen 14:15 Uhr kam eine 61-jährige Ford-Fahrerin in der Adolf-Aber-Straße in Apolda von der Straße ab und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie mit einem Mercedes zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Ihr Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000EUR.
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