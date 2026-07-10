LPI-J: Drogen beschlagnahmt
Apolda (ots)
Im Rahmen einer Personenkontrolle am Donnerstagabend fanden Polizeibeamte bei einem 36-jährigen Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel auf. Die Substanz wurde in einer Kaugummiverpackung im Rucksack des 36-Jährigen aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich hierbei um "Speed". Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.
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