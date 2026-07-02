Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handbremse vergessen - Fahrzeug rollt gegen Streifenwagen

Saale-Holzland (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in Hermsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug. Verletzt wurde dabei niemand. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielt die Polizei ein Fahrzeug in der Straße "Am Stadion" an. Nachdem der Fahrzeugführer ausgestiegen war, vergaß er, sein Fahrzeug mit der Handbremse gegen Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug setzte sich daraufhin selbstständig in Bewegung und rollte gegen den dahinter stehenden Funkstreifenwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Funkstreifenwagen blieb trotz der Beschädigung weiterhin fahrbereit. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeuge nach dem Abstellen stets gegen unbeabsichtigtes Wegrollen gesichert werden sollten. Bereits ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann zu vermeidbaren Personen- und Sachschäden führen.

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