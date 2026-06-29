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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rauch im Damenviertel

Jena (ots)

Ein Feuer hat am Sonntagabend einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften im Damenviertel von Jena ausgelöst. Gegen 20:00 Uhr geriet nach bisherigen Erkenntnisse ein Küchengerät in Brand. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass niemand durch das Feuer unmittelbar gefährdet wurde. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand zügig und verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Zwei Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes kam es im Bereich der St.-Jakob-Straße/Ecke Sophienstraße kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Nach dem derzeitigen Stand wird von einem technischen Defekt an dem Küchengerät ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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