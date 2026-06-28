Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwere Beute auf Baustelle

Weimar (ots)

Unweit des Schlosses Belvedere in der Belvederer Allee entwendete unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag zu Freitag (25.06-26.06.26) drei schwere Baggerschaufeln von einer Baustelle. Aufgrund des Gewichts müssen die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort gewesen sein.

Zeugen, welche die Tat, die Täter oder ein mögliches Tatfahrzeug wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter Angabe der Einsatznummer 26156868 telefonisch unter 03643/8820 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

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