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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstag realisierte die Polizei einen Haftbefehl gegen eine 29-jährige Apoldaerin. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Mit der Hilfe eines Bekannten konnte die Frau die Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro begleichen und somit einer Gefängnisstrafe entgehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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