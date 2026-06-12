LPI-J: Haftbefehl vollstreckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Donnerstag realisierte die Polizei einen Haftbefehl gegen eine 29-jährige Apoldaerin. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Mit der Hilfe eines Bekannten konnte die Frau die Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro begleichen und somit einer Gefängnisstrafe entgehen.
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