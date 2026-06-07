Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vierbeinige Rivalen und ein Biss im Arm

Apolda (ots)

Am Freitag, 05.06.2026 spazierte ein 62 Jahre alter Hundebesitzer gegen 15:00 Uhr in der Niederroßlaer Straße als plötzlich ein anderer Hund über den Zaun sprang und auf seinen Hund angriff. Als der Spaziergänger dazwischen gehen wollte, biss der fremde Hund zu, wodurch der Geschädigte eine Verletzung im Arm erlitt. Die Hundebesitzer regelten ihre Ansprüche untereinander und verstanden sich. Dies kann man von den zwei Hunden nicht behaupten, denn sie attackieren sich bereits schon in der Vergangenheit mehrfach lautstark. Gegen den Besitzer des beißenden Hundes leiteten die Beamten von Amtswegen ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung ein.

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