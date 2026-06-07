LPI-J: E-Bike geklaut

Hermsdorf (ots) - Von Freitag auf Samstag brach ein noch unbekannter Beschuldigter einen Keller in Hermsdorf Am Stadion auf. Aus diesem wurde dabei ein E-Scooter der Marke "WeRoll" entwendet. Neben dem Beuteschaden wurde bei dem Einbruch auch geringer Schaden am Kellerabteil verursacht. Hinweise nimmt die ermittelnde Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 640 oder der Kontaktbereichsdienst in ...

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