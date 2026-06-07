LPI-J: E-Bike geklaut
Jena (ots)
Am Freitagabend entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Specialized in Jena in der Breiten Straße. Das Fahrrad war vor dem Wohnhaus angeschlossen, was die Täter jedoch nicht davon abhielt das Schloss zu durchtrennen und das E-Bike zu entwenden. Das zurückgelassene Schloss wurde sichergestellt und spurentechnisch behandelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena unter der Tel.-Nr. 03641-810 entgegen.
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