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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike geklaut

Jena (ots)

Am Freitagabend entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Specialized in Jena in der Breiten Straße. Das Fahrrad war vor dem Wohnhaus angeschlossen, was die Täter jedoch nicht davon abhielt das Schloss zu durchtrennen und das E-Bike zu entwenden. Das zurückgelassene Schloss wurde sichergestellt und spurentechnisch behandelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena unter der Tel.-Nr. 03641-810 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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