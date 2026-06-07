Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Jena

Jena (ots)

Samstagabend kontrollierten Polizeibeamter des Inspektionsdienstes Jena einen 26-jährigen Pkw-Fahrer in Jena Lobeda. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde mit dem Fahrer ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Kokain. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Kurz nach Mitternacht wurde ein weiterer Autofahrer im Stadtzentrum Jena kontrolliert. Aufgrund von Alkoholgeruch wurde mit dem Fahrzeugführer ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von 0,79 Promille. Gegen den Fahrer wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit 500,- Euro Geldbuße und einem Monat Fahrerverbot rechnen.

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