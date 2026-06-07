LPI-J: Freilaufende Schafe
Jena (ots)
Fünf freilaufende Schafe beschäftigten am Samstagmorgen die Polizei Jena. Nach mehreren Bürgerhinweisen konnten die Schafe auf der B7 im Mühltal festgestellt werden. Jedoch gestaltete sich das Einfangen der Tiere schwieriger als Gedacht. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Isserstedt und Lützeroda konnten die Schafe nach 2 Stunden zusammengetrieben und an den Tierhalter unverletzt übergeben werden.
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