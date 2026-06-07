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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Freilaufende Schafe

Jena (ots)

Fünf freilaufende Schafe beschäftigten am Samstagmorgen die Polizei Jena. Nach mehreren Bürgerhinweisen konnten die Schafe auf der B7 im Mühltal festgestellt werden. Jedoch gestaltete sich das Einfangen der Tiere schwieriger als Gedacht. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Isserstedt und Lützeroda konnten die Schafe nach 2 Stunden zusammengetrieben und an den Tierhalter unverletzt übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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