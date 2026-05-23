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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste 13. jährige Gina-Laura, Köbbel Jena

LPI-J: Vermisste 13. jährige Gina-Laura, Köbbel Jena
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Jena (ots)

Die 13. Jährige Gina-Laura Köbbel aus Jena wird seit gestern Abend vermisst. Letztmalig bestand am frühen Abend Kontakt zwischen Gina und ihrer Mutter. Anschließend wurde Gina-Laura nicht mehr gesehen. Ihr aktueller Aufenthaltsort gilt als unbekannt! Sie trägt vermutlich blaue Jeans, weiße ADIDAS Sneakers und einen beigefarbenen Hoodie mit Ornamenten auf der Brust. Gina ist ca. 175 cm groß, sehr schlank, hat schulterlange aschblonde Haare (meist zum Zopf gebunden) und eine Zahnspange. Sie neigt dazu Menschen zu meiden.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei Jena sehr gerne entgegen. Tel.: 03641/81-0 oder 03641/81-1124

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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