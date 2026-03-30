LPI-J: Kennzeichen gefunden
Weimar/Weimarer Land (ots)
Ein 21-jähriger Mann meldete der Polizei Weimar Sonntagnachmittag das Auffinden einer Kennzeichentafel. Eine Überprüfung ergab, dass diese am 26.03.2026 als gestohlen gemeldet wurde. Der aufmerksame Finder gab das Kennzeichen bei der Polizei Weimar ab, sodass dieses nun seinen Besitzer zurückgegeben werden kann.
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