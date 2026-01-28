LPI-J: Fahndung nach Täter, Zeugen gesucht

Landespolizeiinspektion Jena

Weimar

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder und Zeugenlichtbilder zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Bereits im November 2024 kam es am späten Abend, nach einer Busfahrt zu einem Konflikt zwischen einer damals 51-Jährigen und einem unbekannten Mann. In der Nähe der Bushaltestelle in der Gutenbergstraße eskalierte die Situation. Der Mann schlug mit der Faust in das Gesicht der 51-Jährigen. Diese erlitt mehrere Frakturen im Gesicht. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Bilder des Täters sowie einer möglichen Zeugin in der genutzten Buslinie gesichert werden. Wer kennt die beiden Personen? Wer hat die Personen schon einmal gesehen oder kann Hinweise zu ihnen geben?

Die Polizei Weimar nimmt Ihre Informationen unter der Rufnummer: 03643 / 81-0 oder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de entgegen. Es wird gebeten das Aktenzeichen 0288888/2024 mit anzugeben.

