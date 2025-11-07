PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Jena

  • Bild-Infos
  • Download

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seit Donnerstag, dem 06. November 2025, wird der 51-jährige Olaf Treske aus Reichenbach vermisst. Letztmalig wurde Herr Treske am Donnerstagvormittag, gegen 08:30 Uhr, an der Wohnanschrift in der Hauptstraße gesehen.

Herr Treske ist mit einem Motorrad (Shopper) der Marke Yamaha in schwarzer Farbe unterwegs. Er kann wie folgt beschrieben werden:

   -  dunkle Stoffkombi als Motorradkleidung oder schwarze 
      Lederkombi, schwarzer Helm

Das Motorrad hat auffällige schwarze Ledertaschen an der Seite montiert. Etwaige Bezüge in den Westthüringer Raum wurden geprüft, bisher ohne Ergebnis. Es ist auch nicht auszuschließen, dass sich Herr Treske in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt der Polizeiinspektion Saale-Holzland jederzeit dankend entgegen (0361 5743-56100, PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de). Das entsprechende Aktenzeichen lautet 289564/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

