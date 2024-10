Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wem gehört die Geldkassette?

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Jena (ots)

Am 02. August 2024, gegen 19:30 Uhr, entdeckte eine Zeugin auf dem Verbindungsweg zwischen der Camburger Straße und der Löbstedter Straße eine Kassenschublade/ Geldkassette. Diese lag unweit des Weges, ca. 20 Meter vor der Eisenbahnunterführung, hinter einem Tankstellengelände. Neben der Kassette lagen mehrere Münzen sowie ein Schraubendreher, welcher augenscheinlich zum Öffnen der Schublade benutzt wurde. Ob sich, neben dem aufgefundenen Münzgeld, weiteres Bargeld in der Kassette befand, ist derzeit ungewiss, lässt sich jedoch vermuten. Ein passender Sachverhalt ist der Jenaer Polizei bis dato nicht beanzeigt worden. Die bisherigen Ermittlungen führten weder zur Zuordnung der Kassette zu einer Straftat, noch zur Feststellung eines etwaigen Geschädigten bzw. Eigentümers. Die Polizei Jena bittet im Rahmen dieser Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zu einer möglichen Straftat sowie dem Eigentümer. Wer kennt dies abgelichtete Geldkassette oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Erreichbarkeit ist unter der Rufnummer 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben. Es wird gebeten das Aktenzeichen 199338/2024 anzugeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell