Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschädigter erinnert sich an Körperverletzung

Weimar (ots)

Am Montagmorgen, gegen halb zwei informierte ein 57-jähriger Weimarer die Polizei darüber, dass er Opfer einer Körperverletzung in Form von Faustschlägen geworden war. Die Tatzeit lag allerdings schon etwas zurück, gegen Mitternacht. Der Tatort soll im Bereich einer Tankstelle in der Rießnerstraße gewesen sein. Die Beamten begaben sich zu dem Mann nach Hause und nahmen die entsprechende Anzeige auf. Aufgrund seines Alkoholpegels von über 2,5 Promille konnte der Mann allerdings keine zielführenden Angaben zum evtl. Täter machen. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Polizei sucht Personen, die Angaben zu einer tätlichen Auseinandersetzung gegen Mitternacht in der Rießnerstraße machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden. (03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de)

