LPI-J: Über das Dach

Weimar (ots) - Am Mittwochmittag kam es im Kreuzungsbereich Carl-August-Allee / Carl- von-Ossietzky-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer. Beide Beteiligten befuhren die Carl-August-Allee um in der Folge nach rechts in die Carl-von-Ossietzky-Straße abzubiegen. Während ein 22-jährige VW-Fahrer seinen Abbiegevorgang vollzog, meinte ein 23-jährige Radfahrer, er könne über den Fußweg abkürzen und so vor dem VW wieder auf die Straße auffahren. Dies ...

