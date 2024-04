Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkrempler

Apolda (ots)

Gestern Abend, als ein 65-jährige VW-Fahrerin in der Heinrich-Heine-Straße in Apolda, in eine Parklücke am Fahrbahnrand einparken wollte, streifte sie mit der rechten Fahrzeugseite ihres PKW die linke vordere Ecke eines dort parkenden Honda. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und niemand wurde dabei verletzt.

