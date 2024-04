LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 14.04.2024

Stadtroda (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 19:00 Uhr auf Samstag, 7:00 Uhr entwendeten Unbekannte 4 komplette Winterräder im Wert von ca. 800 Euro von einem Grundstück in der Geraer Straße in Eisenberg. Hinweise zum Diebstahl bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428-640 oder jede andere Polizeidienststelle! Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 640 E-Mail: ...

