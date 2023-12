Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren unter Drogeneinfluss

Weimar (ots)

Die Fahrerin eines aus Pkw Mercedes und der Fahrer eines VW Golf fuhren in dieser Reihenfolge in der Ortslage Nohra von Weimar kommend in Richtung Erfurt. Da die Ampel an der Kreuzung zur B 85 gerade auf Rotlicht umschaltete, stoppte die Mercedes-Fahrerin ihr Fahrzeug und hielt an. Dies bemerkte der nachfolgende Fahrzeugführer offenbar nicht und fuhr auf den stehenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Ein bei dem 48-jährigen Golf-Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum durchgeführt.

