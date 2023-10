Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tätliche Auseinandersetzung endet in der Gewahrsamszelle

Weimar (ots)

Bereits in den Abendstunden am Freitag kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Ettersburger Straße in Weimar. Ein 37-jähriger Mann wollte gewaltsam in die Wohnung seiner Untermieterin eindringen und beleidigte und bedrohte mehrere darin befindliche Personen. Einen Tag später trafen die Streithähne auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Weimar-Nord erneut aufeinander, wobei der 37-jährige einen spitzen Gegenstand zückte und sein Gegenüber damit bedrohte. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete die Person erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamte und musste die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell