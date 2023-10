LPI-J: Kuh geklaut

Jena (ots) - Ein Sechsjähriger, der am Samstagnachmittag mit dem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter in Bad Klosterlausnitz unterwegs war, hat bei einem Verkehrsunfall nach bisherigen Erkenntnissen nur leichte Verletzungen davongtragen. In der Bahnhofstraße fuhr er unvermittelt vom Fußweg auf die Fahrbahn, so dass ein zwanzigjähriger Pkw-Fahrer nicht mehr reagieren konnte und leicht mit dem Kind kollidierte. Der ...

