Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eine Leichtverletzte bei Motorradunfall

Weimar (ots)

Am Montagvormittag befuhren ein 36jähriger VW-Fahrer und ein 45jähriger Motorradfahrer die L1060, aus Richtung Magdala kommend in Richtung Kleinschwabhausen. Ca. 600m vor dem Kreisverkehr Kleinschwabhausen wollte der VW-Fahrer nach links auf ein Feld einbiegen und musste dafür verkehrsbedingt halten. Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät, bremste und stürzte mit seinem Fahrzeug. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 22jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad verletzte sich beim Sturz leicht und wurde zur Behandlung ins Klinikum Apolda verbracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

