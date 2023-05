LPI-J: Unter Alkoholeinfluss

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Pkw Mercedes parkte in der Zeit vom 16.05.2023, 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr in der Barthold-Asendorpf-Straße ordnungs- gemäss am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Pkw. Dieser ging dabei zu Bruch. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 ...

