Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebestour in Gartenlauben

Jena (ots)

Insgesamt drei Einbrüche in Gartenlauben wurden der Jenaer Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Jeweils verschafften die der oder die unbekannten Täter widerrechtlich Zutritt zu den Grundstücken, welche am Coppanzer Weg, an der Riese und im Cospedaer Grund liegen, und betraten die darauf befindlichen Lauben. Neben der Beute an Nahrungsmitteln erweckte es in allen Fällen den Anschein, dass die ungebetenen Gäste die Lauben als Schlafplatz nutzten. Es wurden jeweils mehrere Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

