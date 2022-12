LPI-J: Scheinwerfer beschädigt

Weimar (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden wurde die Polizei nach Großschwabhausen gerufen. Zwei Männer machten sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnten die beiden nach vollbrachter Arbeit in unbekannte Richtung flüchten. Sie brachen den Automaten auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die in der Ortslage zwischen 02:30 Uhr und 02:45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen ...

mehr