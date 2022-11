Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Diebe

Apolda (ots)

Am 19.11.2022 jeweils zur Mittagszeit zwischen 12:00 Uhr - 13:00 Uhr kam es in Bad Sulza am Friedhof und in Schmiedehausen an einem Waldweg zu Einbrüchen in Pkw. Bei beiden Sachverhalten wurde die Beifahrerseite durch Unbekannte aufgesucht und die Scheiben eingeschlagen. Im konkreten Fall Bad Sulza wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Jedoch entstand Sachschaden von 400 Euro. Im Sachverhalt Schmiedehausen wurde eine Geldbörse entwendet, welche griffbereit auf dem Beifahrersitz lag. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell