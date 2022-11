Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiederholt Fahrzeugscheiben eingeworfen

Bürgel / Hermsdorf (ots)

In den Nachmittagsstunden des 19.11.2022 wurden erneut Fahrzeuge auf Friedhofsparkplätzen von Langfingern heimgesucht. So parkten in Bürgel und Hermsdorf zwei Pkw, deren Nutzer sich zur Grabpflege im Bereich der Ruhestätten aufhielten. Zu dieser Zeit schlugen Unbekannte jeweils die Seitenscheiben ein und entnahmen offenliegende Wertgegenstände aus den Fahrzeugen. In den vergangenen Wochen ereigneten sich vermehrt derartige Vorfälle, weshalb die Polizei Saale-Holzland erneut davor, Handtaschen oder andere Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell