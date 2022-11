LPI-J: Glätteunfall

Bürgel / Hermsdorf (ots) - In den Nachmittagsstunden des 19.11.2022 wurden erneut Fahrzeuge auf Friedhofsparkplätzen von Langfingern heimgesucht. So parkten in Bürgel und Hermsdorf zwei Pkw, deren Nutzer sich zur Grabpflege im Bereich der Ruhestätten aufhielten. Zu dieser Zeit schlugen Unbekannte jeweils die Seitenscheiben ein und entnahmen offenliegende Wertgegenstände aus den Fahrzeugen. In den vergangenen Wochen ...

