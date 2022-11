Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in einem Mehrfamilienhaus in der Fuldaer Straße ein Kellerabteil auf. Aus dem Keller wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30 Euro.

