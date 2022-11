LPI-J: Fahrerflucht

Nauendorf (ots) - Am gestrigen Dienstag, gegen 08:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Nauendorf. Ein 70-jähriger Opel-Fahrer ist einem vor ihm fahrenden 58-jährigen VW-Fahrer aufgefahren, als dieser an einer Kreuzung links abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte ...

mehr